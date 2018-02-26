Tayland kralına Bursa perdesi

26 yıldır tekstil işiyle uğraşan 50 yaşındaki Ayhan Denizci, en büyük hayali dış ticarete başlamak için 2006 yılında ikinci el otomobilini satıp, kendi şirketini kurdu. Bugün dünyanın 47 ülkesine perde ihraç eden Denizci, yurt dışında çalıştığı bir firmadan ilginç teklif aldı. Bu firma aracılığıyla kral pek çok markayı inceleyip, Denizci’nin ürettiği tasarımda karar kıldı. Bu duruma çok şaşıran Denizci, ‘majestelerine’ yazılı etiketle sarayda kullanılması için 500 metre uzunluğunda perde gönderdi.

"Baştan yeni yıl şakası sandım"

Konuyla ilgili açıklama yapan Ayhan Denizci, “Tayland’a gönderdiğim perde benim için büyük bir sürpriz oldu. Biz yurt dışında pek çok ülkede çalıştığımız firmalar var. Geçtiğimiz ay bana Tayland’daki bir firmadan sipariş geldi. Siparişte Tayland Kralı’nın bir odasının perdelerinin yapılacağı söylendi. Bizim ürettiğimiz ürünler beğenilince mutlu olduk. Baştan şaka sanmıştık. Çünkü teklifi getiren firmayla önemli işler yaptık. Yeni yıl şakası yaptılar diye düşündüm. Ama gerçek olduğunu öğrenince heyecanlandım. Pek çok ülkeden ellerinde hazır olan perdeleri krala göstermişler. Kral benim perdemi seçmiş. Şu an için 500 metre sipariş verildi. Bir odası yapılacak. Bu oda yapıldıktan sonra kral tarafından beğenilirse inşallah bütün sarayı biz yapacağız gibi gözüküyor” dedi.