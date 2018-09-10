TDF Spor Tırmanış Milli Takımı Yunanistan'dan 3 madalya ile döndü

Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Milli Takımı, Yunanistan'da yapılan Spor Tırmanış Gençler Boulder Balkan Şampiyonasından 3 madalya ile döndü.

7-9 Eylül 2018 tarihleri arasında Yunanistan'ın Prosotsani şehrinde yapılan şampiyonaya 6 ülkeden toplam 89 sporcu katılırken, Türk Milli Takımı sporcularından Sarp Şahin altın, Gülay Balık gümüş ve Muhammed Ali Keskin bronz madalya kazandı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, yapılan yatırım ve verilen emeklerin karşılığını almaya başladıklarını söyledi. Sporcu ve teknik heyeti tebrik eden Başar, başarıların devamını diledi.