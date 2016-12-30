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30 Aralık 2016 13:43

Tecrübe konuşuyor gençlik dinliyor

Tecrübe konuşuyor gençlik dinliyor

30 Aralık 2016 13:43

AK Parti Nilüfer ilçe Gençlik Kolları tarafından organize edilen ‘Tecrübe Konuşuyor, Gençlik Dinliyor’ programının sekiz haftalık ilk bölümü sona erdi.
Türkiye ve kent siyasetinde iz bırakan isimler ile gençleri bir araya getiren organizasyonun ilk bölümünde, Şevket Orhan, Sedat Yalçın, Mehmet Emin Tutan, İsmet Su, Nagıp Vardar, Faruk Anbarcıoğlu, Hayrettin Çakmak ve Ali Kul tecrübelerini Nilüferli AK Gençlerle paylaştı. Siyasete yeni adım atan gençler açısından oldukça önemli bir organizasyona imza attıklarını dile getiren AK Parti Nilüfer İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurdaer, “Dünya siyasetinin gözünün AK Parti üzerinde olduğu bir dönemde bizim kendi partimizden yararlanmamamız, yanlış olurdu. Bu düşünceden hareketle organize ettiğimiz ‘Tecrübe Konuşuyor, Gençlik Dinliyor’ programımızın arkadaşlarımızda önemli bir vizyon oluşturduğuna inanıyoruz. Programımızın ikinci bölümünde yine ülke ve kent siyasetine adını kazıyan isimleri ağırlayacağız” şeklinde konuştu.
AK Parti’de siyasete başlayan gençlerin oldukça şanslı olduğunu da kaydeden Yurdaer, tecrübelerinden faydalanmak ve onların ortaya koyduğu vizyonu daha da ileriye götürmek kendilerinin elinde olduğunu söyledi.



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