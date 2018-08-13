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13 Ağustos 2018 11:52

Tehlike saçan metruk bina yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Doğancı Mahallesi’nde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binayı yıktı.

Tehlike saçan metruk bina yıkıldı

13 Ağustos 2018 11:52


Metruk binalar konusunda vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Doğancı Mahallesi’nde tehlike arz eden ve çevre kirliliğine sebebiyet veren metruk binayı yıktı. Mahalle sakinleri, virane olmasından dolayı binadan kopan parçaların yolun kapanmasına sebep olduğunu söyledi. Binadan düşen parçaların özellikle ocuklar için büyük tehlike arz ettiğini söyleyen vatandaşlar, yıkımdan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti. Belediye ekipleri, binadan kopan parçaları da temizledi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaların kötü maksatla kullanılmasından ötürü muhtarlar ve vatandaşlardan şikâyetler geldiğini belirterek, “Bilhassa uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanılan metruk binaları tespit ederek yıkıyoruz. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz” dedi.




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