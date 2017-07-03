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03 Temmuz 2017 10:22

Tek hayali Cumhurbaşkanı’nı görmekti

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki Hamit Biçer, hayatını kaybetti.

Tek hayali Cumhurbaşkanı’nı görmekti

03 Temmuz 2017 10:22


İznik’in çınarı Hamit Biçer, 2015 Mart ayında da hayat arkadaşı 100 yaşında ki Emine Biçer’i kaybetmişti. Bulgaristan’ın Burgaz ilinin Kiremitlik Köyü’nde 1912 yılında dünyaya gelen Hamit Biçer, 23 yaşına geldiğinde komşu köyden 20 yaşındaki Emine Biçer ile hayatını birleştirdi. Biçer çifti, savaş nedeniyle Türkiye’ye göç ederek, İznik’e yerleşti. Hamit dedenin 55 yaşında bir çocuğu ve 14 torunu var.


Asırlık çınar Hamit Biçer, Ekim 2016 ’da yılında “En büyük hayalim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek” demişti. 105 yaşındaki Hamit Biçer, gençlere nasihatlerde de bulunmuştu.


Biçer, hayatını kaybetmeden önce 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında da “Niyetiniz halis ise işiniz hayırlı olur. Bizim sağlığımız önemli değil önemli olan devletin bekası. Ben Süleyman Demirel’in dönemini de yaşadım, Turgut Özal’ın dönemini de. Kaç kez darbe oldu bu ülkede? Ama bu sefer başkaydı. Bu FETÖ denen adam adam değilmiş. Müslüman adam beddua eder mi? Müslüman adam katliam yapar mı? Devletin başı o milletin imamıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin. Hep onun için dua ediyorum. Bizim artık vaktimiz geldi. Tek hayalim var Cumhurbaşkanımızı görmek" diye konuşmuştu.


Biçer her öğünde mutlaka yoğurt ve ayran içtiğini söylemiş, "Bana uzun yaşamın sırrını soruyorlar. Hiçbir zaman yemek ayırmadım. Soframızda ne varsa eşim ile paylaştık" demişti.


2 yıl önce yaşadığı Selçuk Mahallesi’nde gerçekleşen gelin alma töreninde delikanlı başı olan Hamit Biçer, gelin arabasının önünü kesmişti. İhtiyar delikanlı, o gün gelin ve damadın içerisinde bulunduğu düğün aracının önüne sandalye koyup oturmuş, erkek tarafından adet olan tavuk ve bir tepsi börek istemişti.




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