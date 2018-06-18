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18 Haziran 2018 11:52

"Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet anlayışının teminatı biziz"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, güçlü Türkiye’nin inşasında en önemli yapı harcının Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu söyledi.


18 Haziran 2018 11:52

Büyükataman, “Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek dil” anlayışının teminatı biziz” dedi.


Partisinin birinci bölge milletvekili adaylarıyla birlikte seçim bölgesinde yoğun bir propaganda çalışması yürüten İsmet Büyükataman, çeşitli mahallerde düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı. Beraberindeki birinci bölge milletvekili adaylarıyla Çalı, Hasanağa ve Kayapa mahallelerinde büyük bir coşkuyla karşılanan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “İnanıyoruz ki tüm gelişmelerin şahidi olan aziz milletimiz izanıyla, irfanıyla ve ferasetiyle bunların ayrımını yapacak ve Milliyetçi Hareket’e hak ettiği güçlü desteği verecektir” dedi.


MHP’nin temel öngörüleri


Büyükataman, MHP’nin Türk milletinin maruz kaldığı ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesi ve topyekûn kalkınmanın sağlanması için gerek hükümet tasarruflarının denetlenmesi ve değerlendirilmesinde, gerekse parlamento faaliyetlerinde üzerine düşeni eksiksiz olarak yerine getireceğini söyledi. Büyükataman, bu çerçevede temel ekonomik, siyasî ve sosyal hedef öngörülerini de şu şekilde açıkladı:


“Ekonomide toparlanma ve canlanma, devlet ve yönetimde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun onarım ve yeniden yapılanma, karşılıklı güveni esas alan vatandaş odaklı bir yönetim, adaletine inanılan bir yargı sistemi, devlet ve toplum hayatında ahlâk ve kalite, terörün kökünün kazınması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önüne geçilmesi, temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alındığı ve hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik bir düzenin tesis edilmesi, uluslararası düzeyde saygınlık ve sözü dinlenir olma.”


Türkiye’ye huzur ve güven


Bu arada, MHP birinci bölge Milletvekili adaylarından Kadir Çitil ile Enver Yılmaz, çeşitli ziyaret ve buluşma programlarında seçmene seslendi. Milletvekili adayları Kadir Çitil ve Enver Yılmaz, konuşmalarında, “Türkiye’nin her yerinde huzur ve güvenin temin edilmesi, vatandaşın canından ve malından emin kılınması, birlik ve beraberliğimizin tahkim edilmesi, geleceğimizin teminat altına alınarak ufkumuzun aydınlatılması, insanımızın yaşatılması ve devletimizin ilelebet payidar olması MHP’nin öncelikli hedefidir” vurgusunu yaptılar.




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