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20 Ağustos 2018 11:51

Tekerlekli sandalyeler Nilüfer’de ücretsiz tamir ediliyor

Nilüfer Belediyesi, Tekerlekli Sandalye Tamirevi’nde yılda yaklaşık 500 engelli bireyin aracını tamir ederek, önemli bir ihtiyacı ücretsiz karşılıyor.

Tekerlekli sandalyeler Nilüfer’de ücretsiz tamir ediliyor

20 Ağustos 2018 11:51


Nilüfer Belediyesi’nin 2015 yılında hizmete açtığı Tekerlekli Sandalye Tamirevi, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Hizmet Binası’nda hizmet veren Tekerlekli Sandalye Tamirevi’nden Bursa’da yaşayan bütün engelli bireyler yararlanabiliyor. Tekerlekli Sandalye Tamirevi’nde akülü ve aküsüz tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımları ücretsiz olarak yapılıyor.


Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, engelsiz bir kent oluşturma çabaları çerçevesinde bu hizmeti çok önemsediklerini belirtti. Tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin ulaşım özgürlüğünün kısıtlanmaması hedefiyle Tekerlekli Sandalye Tamirevi’ni yaşama geçirdiklerini ifade eden Bozbey, “Kent yaşamı bir bütün olarak düşünüldüğünde, ortopedik engelli bireyler için oldukça zorlayıcı. Arazi yapısı ve araçların kalitesinden dolayı kullanılan akülü ve aküsüz tekerlekli sandalyeler, kısa sürede arızalanıyor. Bu durum, engelli bireylerin kendileri ve yakınları için olumsuz sonuçlar doğuruyor. Akülü ve aküsüz tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarım maliyetlerinin yüksek olması, işin ehli tamir atölyelerinin olmaması ya da şehir dışında olması sebebiyle ciddi ulaşım engeliyle karşı karşıya kalıyorlar. Nilüfer Belediyesi olarak hizmete sunduğumuz Tekerlekli Sandalye Tamirevi sayesinde bireylerin seyahat özgürlüklerinin sürekliliğini sağlamaya yönelik ciddi bir destek sağladık” dedi.


Bedensel engelli bireylerin her türlü akülü ve aküsüz araçlarının bakım ve onarımının ücretsiz olarak yapıldığı Tekerlekli Sandalye Tamirevi’nden yılda yaklaşık 500 kişi yararlanıyor.


Akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye bakım ve onarım hizmetinden yararlanmak isteyenler 444 16 03 numaralı telefonu arayarak arıza kaydı yaptırıyor. Ardından araç bulunduğu yerden alınıyor ve bakımları gerçekleştirdikten sonra yine evlere teslim ediliyor.




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