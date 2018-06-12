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12 Haziran 2018 14:49

‘Tekne orucu’ tutan çocuklara iftar

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘en köklü Türk gelenekleri arasında yer alan ve yarım gün aç kalmayı gerektiren’ tekne orucu tutan Bursalı çocuklar için iftar programı düzenledi.

‘Tekne orucu’ tutan çocuklara iftar

12 Haziran 2018 14:49

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı programda oruçlarını hep birlikte açan çocuklar, keyifli anlar yaşadı.


Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş eski ve köklü geleneği olan tekne orucu, Bursa’da çocuklar tarafından her ramazan heyecanla karşılanıyor. ‘Oruç’ yaşına gelmeyen çocukların yarım gün tuttuğu tekne orucuna bu sene de Bursalı minikler büyük ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara ramazan ayını anlatmak ve oruca alıştırmak hedefiyle Merinos GölPark Tesisleri’nde hazırlanan ’Tekne Orucu İftar Programı’nda minikler doyasıya eğlendi. Karagöz ve Hacivat gölge oyununu büyük keyifle izleyen minikler, daha sonra ’Oyuncu Anne Merve’nin verdiği dini ve faydalı bilgileri dikkatle dinledi. Öğle ezan vaktinin girmesiyle hep birlikte masalara oturan çocuklar, dualar ederek oruçlarını açtı. Programın sonunda tüm çocuklara ‘mangala’ hediye edildi.


Başkan Aktaş’tan çocuklara tebrik


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tekne orucu tutan çocuklarla bir araya geldi. Miniklere ve onlara yardımcı olan ailelerine teşekkür eden Başkan Alinur Aktaş, küçük yaşlarda alınan eğitimin ve verilen terbiyenin önemine dikkat çekti. Orucun, dinimizin en önemli hasletlerin birisi olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, ailelerden ‘oruç tutarak çocuklarına örnek olmalarını ve teşvik etmelerini’ istedi. On bir ayın sultanı ramazanın büyükler gibi küçükler üzerinde de etkili olması dileğinde bulunan Başkan Aktaş, tekne orucunu tutan çocukların ileride oruç tutarken zorlanmayacağını dile getirdi. Başkan Aktaş, "Güzel dinimizin hasletlerini çocuklar şimdiden yerine getirirse, daha güzel hayata hazırlanırlar. Milli ve manevi noktada daha bilinçli ve faydalı olurlar. Çocuğuna tekne orucu tutturan anneler, hem kendine hem de topluma iyilik yapmış oluyor. Tekne orucunu tutan tüm çocukları tebrik ediyorum. Ülkemiz için dua etmelerini bekliyorum. Allah, oruçlarınızı kabul etsin" dedi.




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