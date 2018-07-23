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23 Temmuz 2018 11:50

Teknik Bilimler MYO’da devir teslim

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda üç yıldır müdürlük görevini sürdüren Prof.

Teknik Bilimler MYO’da devir teslim

23 Temmuz 2018 11:50

Dr. Mehmet Karahan, görevini Mühendislik Fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. Abdülvahap Yiğit’e devretti.


Devir teslimde konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Mehmet Karahan hocamıza görevde bulunduğu süre içinde yaptığı hizmetler ve çalışmalarımıza katkıları için teşekkür ederim” dedi.


Prof. Dr. Mehmet Karahan ile 3 seneden biraz fazla çalıştıklarını ve hocanın biraz daha farklı işlerle meşgul olduğunu belirten Ulcay, “Abdülvahap hocamız da dekanlığının ardından biraz dinlendi. Ayrıca yöneticilik deneyimi de bulunuyor. Böyle bir devir teslim yapılmasını uygun gördüm. Her iki arkadaşımıza da böyle bir değişimden bahsetmiştim. Mehmet Karahan hocamıza verdiği hizmetlerden dolayı ve yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum. Abdülvahap Hocamız hem önceki dönem hem de bizim dönemimizde mühendislik fakültesinde yapmış olduğu dekanlık deneyimini burada kalan süre içerisinde başarıyla yapacağına inancımız tamdır” dedi.


Prof. Dr. Abdülvahap Yiğit ise, önceki dönem müdürlük görevini yürüten meslektaşına yeni görevlerinde başarılar diledi. Prof. Dr. Mehmet Karahan da, yeni vazifeye başlayacak olan meslektaşının bayrağı kendi bıraktığı yerden çok daha üst noktalara taşıyacağına inandığını ifade etti.




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