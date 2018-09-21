TEKNOFEST'e Bursa damgası

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali (TEKNOFEST) başladı. İlk günde ziyaretçi akınına uğrayan festivalde, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin deney düzenekleriyle yapımı devam eden Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi'nin (GUHEM) maketi ilgi gördü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bilim merkezleri ve paydaşları tarafından desteklenen Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul Yeni Havalimanı'nın ev sahipliği yaptığı festivalde kurum, kuruluş ve firmaların “milli teknoloji hamleleri” görücüye çıktı. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan festivale, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin standı damgasını vurdu. “Ayakları yere basmayan festival” sloganıyla duyurulan programda Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin stant ve kendi ürettiği deney düzenekleri ziyaretçilerden ilgi gördü. Bursa BTM standını ziyaret edenler, deney düzeneklerini tecrübe etmenin yanı sıra merkezin organizasyonları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK ve BTSO iş birliğiyle yapımı devam eden Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık temalı girişimi, Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) Bursa BTM'nin standında yer alan maketi de bilim severlerin ilgisini çekti.

Gençlerin kendi teknoloji projelerini geliştirmesi ve üretmelerinin hedeflendiği festivali önemsediklerini ifade eden Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Fehim Ferik, Bursa BTM'ye gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. BTM Exhibit markasıyla tamamen yerli ve milli sermaye ile ürettikleri deney düzeneklerinin festivalde ilgi odağı olduğunun altını çizen Ferik, “İstanbul havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimiz için önemli bir fırsat. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve millî üretim modeli doğrultusunda millî teknolojiyi hedefliyor, yerli deney düzenekleri ve sergilerimizle şehir ekonomimize katkıda bulunuyoruz. TEKNOFEST'te de gördük ki, Bursa BTM, ürettiği deney düzenekleri, bilimsel sergi alanları ile Türkiye'ye örnek oluyor. Ülkemizin millî teknoloji hedefi doğrultusunda Bursa BTM'ye gösterilen ilgi doğru yolda olduğumuzu ispatlıyor. Böylesine mükemmel bir organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan başta Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Başkanı Selçuk Bayraktar olmak üzere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.