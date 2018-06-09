Teknoloji Fen öğrencilerinin karne heyecanı

Kodlanan değil, kodlayan bir gelecek için sloganı ile yola çıkan Özel Teknoloji Fen Okulları’nda karneler dağıtıldı. Dönem başından itibaren yaptıkları çalışmaların meyvelerini alan öğrenciler, sevinçlerini arkadaşları ve aileleri ile paylaştı. Son ders zilinin çalmasının ardından ilk karnelerine kavuşan anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri kendileri için hazırlanan sürpriz etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Öğrenciler arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayrılmanın hüznünü duyarken tatile çıkacak olmanın da mutluluğunu yaşadı.