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09 Haziran 2018 11:05

Teknoloji Fen öğrencilerinin karne heyecanı

Özel Teknoloji Fen Okulları öğrencileri, 2017-2018 eğitim öğretim döneminin son gününde karne heyecanı yaşadı.

Teknoloji Fen öğrencilerinin karne heyecanı

09 Haziran 2018 11:05


Kodlanan değil, kodlayan bir gelecek için sloganı ile yola çıkan Özel Teknoloji Fen Okulları’nda karneler dağıtıldı. Dönem başından itibaren yaptıkları çalışmaların meyvelerini alan öğrenciler, sevinçlerini arkadaşları ve aileleri ile paylaştı. Son ders zilinin çalmasının ardından ilk karnelerine kavuşan anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri kendileri için hazırlanan sürpriz etkinliklerle doyasıya eğlendi.


Öğrenciler arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayrılmanın hüznünü duyarken tatile çıkacak olmanın da mutluluğunu yaşadı.




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