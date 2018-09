Teknoloji Fen okullarında ilk ders zili çaldı

Bursa'nın önemli eğitim kurumlarından biri olan Özel Teknoloji Fen Okulları'nda 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Yeni öğretim yılıyla ilgili açıklama yapan okul müdiresi Müge Düşmez, “Büyük ağaçların büyük köklerle yetiştiğini biliyor ve çocuklarımızı köklü bir şekilde geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

Bursa'nın önemli eğitim kurumlarından biri olan Özel Teknoloji Fen Ookullarında 2018-2019 eEğitim ve öÖğretim yılının ilk ders zili çaldı. Yeni eğitim yılını törenle açan okul yönetimi velilere ve öğrencilere seslendi. Yapılan konuşmalarda öğrencilerin en iyi şekilde yetiştirilmesi için her türlü planlanmanın yapıldığı ifade edilirken, öğrencilere çok çalışmaları yönünde öğütler verildi. öğrenciler yapılan törenin ardından ilk ders için sınıflarına girdiler.

Yeni eğitim ve öğretim yılı ve bu yıl yapacakları projelerle ilgili açıklama yapan okul müdiresi Müge Düşmez, öğrenci merkezli düşündüklerinin altını çizdi. Düşmez daha iyi bir gelecek için her türlü fedakâlığı gösterdiklerini kaydederek, “Teknoloji Fen ailesi olarak yaz dönemi belki çok klişe olacak ama yaklaşık ocak ayından bu yana bütün çocuklarımız için hazırlanıyoruz. Çünkü çağı ve çocuklarımızın hızını yakalamak oldukça önemli. Bunun için hem çocuklarımız hem öğretmenlerimiz için farklı gündemlerimizi belirledik. 3 aylık çalışma içerisinde çocuklarımızı dijital ve web tabanlı uygulamalarla buluşturduk. Bu uygulamalarda çocukların gelişimi bizler için çok önemli. Her çocuğun parmak izi kadar farklı öğretim metotları ile öğrenmeleri bizim için çok önemli, bu yüzden de bütün öğrencilerimizin kişisel gelişimini destekleyecek web tabanlı programlarla buluşturduk. İngilizce her çocuk için çok farklı. Her birinin aynı seviyede olması mümkün değil, o yüzde bireysel uygulamaları planladık. Dijital çalışmalarda her okul kodlama ve robotik çalışmalardan bahsediyor, ama bizim hedefimizde günlük hayatla ilişkilendirebileceği bir ürün ortaya çıkarmasını sağlamak. Projelerde her çocuğumuz hem ferdi, hem de grupla birlikte yapabileceği mekanizmalarla buluşacak. Uygulamalarımızın hepsinde öğrenci merkezli olmasına dikkat ediyoruz. Öğrencileri kalabalık içerisinde değil de daha çok serbest alanlarda ve onları rahatlatıcı ortamlarda buluşturmak istiyoruz. Çünkü çocuklar çalışan insanlar kadar okulda vakit geçiriyorlar. Artık ben merkezli ve hırçın bir nesil yetişiyor. Bunu bir an önce daha dingileştirmek, evlere daha huzurlu öğrenciler gönderebilmeyi hedefliyoruz. Biz okul olarak çocuklarımıza ev ödevi vermiyoruz. Tüm sorumluluklar okulumuzda gerçekleştiriliyor. Eve sadece anne ve babaları ile buluşmak için gidiyorlar. Büyük ağaçların büyük köklerle yetiştiğini biliyor ve çocuklarımızı köklü bir şekilde geleceğe hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.