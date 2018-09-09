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Teknoloji Fen’de heyecan başladı

Okul hayatına ilk kez merhaba diyen ana sınıfı öğrencileri kendileri için hazırlanan bir birinden eğlenceli etkinliğe katıldı.


Lise heyecanı saran 8’inci sınıf öğrencileri ise hazırlık çalışmalarına yoğun bir tempoda başladı.


2018-19 Eğitim Öğretim yılına merhaba diyen Bursa Teknoloji Fen Okulları yeni öğrencileriyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. 2.yuvalarına kavuşmanın heyecanını aileleriyle birlikte yaşayan ana sınıfı öğrenicileri, kendileri için hazırlanan özel sınıflarda birbirinden eğlenceli etkinliklere katılıp eğitim alıyor. 8’inci sınıf öğrencileri ise liselere hazırlık çalışmalarına yoğun bir tempoda başladı. Hayallerine ve hedeflerine ulaşmak için çalışmalarının gerektiğinin bilincinde olan öğrenciler, kendileri için oluşturulan özel programlarla yeni döneme hazırlanıyor.


İngilizce oryantasyon programında İngilizce derslerini eğlenceli bir şekilde işleyen ve temel İngilizce bilgilerini tekrar etme imkanı bulan öğrenciler, etkinlik temelli dersler ile yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor.

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