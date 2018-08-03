TEKNOSAB makine sektörüne güç katacak

BTSO bünyesindeki meslek komiteleri, yol haritalarını belirlemeye devam ediyor. Makine sektöründe faaliyet gösteren firmaların yer aldığı 8. ve 35. Meslek Komiteleri Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı, BTSO hizmet binasında gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, meclis üyeleri ve komite üyelerinin katıldığı toplantıya sektör temsilcileri de büyük ilgi gösterdi. Cüneyt Şener, makine sektörünün önemli dinamikleri olan ve sürekli gelişen bir sektör olduğunu söyledi. Bursa’nın makine, otomotiv ve tekstil sektörleri temelinde yükselen bir şehir olduğunu belirten Şener, “Sektörümüz her geçen gün büyüyor. Geçen yıl Bursa’da ihracatımız yüzde 20’ye yakın artış gösterdi. Bu artışın yanında sektörde yeni yatırımlar da devam ediyor. Odamız öncülüğünde hayata geçirilecek TEKNOSAB bu önemli yatırımlardan biri. Buradaki yatırımcılar ağırlıklı olarak makine sektöründen olacak. TEKNOSAB, sektörümüzün gelişimine büyük güç katacak.” diye konuştu.

UR-GE PROJELERİ FİRMALAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT

BTSO olarak üyelerinin global arenada işlerini büyütmeleri amacıyla önemli projeler hayata geçirdiklerini belirten Cüneyt Şener, Bakanlık destekleriyle gerçekleştirdikleri 10 ayrı UR-GE projesiyle firmaların önemli başarılar elde ettiğini belirtti. Projeler kapsamında kurumsallaşma çalışmaları ve yurt dışı tanıtım faaliyetleri ile sektörlerin dünyaya açılmasına öncülük ettiklerini belirten Şener, UR-GE kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin de katkısıyla Bursa’ya son 4 yılda 1.000’den fazla yeni ihracatçı kazandırdıklarına dikkati çekti. UR-GE kapsamında sağlanan desteklerin önemine vurgu yapan Şener, “UR-GE başına 4,5 milyon dolar devlet desteği sağlanıyor. Bu destek, alım heyetleri, yurt dışı pazarlama faaliyetleri, eğitim ve danışmanlık gibi faaliyetlerde kullanılmak üzere sektörlerimize sunuluyor. Yüzde 75 devlet desteğinin yanında proje katılımcılarına Odamız da yüzde 10 destek veriyor. Firmalarımız bu imkânlardan daha fazla yararlanmalı” dedi.