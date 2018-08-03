“TEKNOSAB makine sektörüne güç katacak”

ve 35. Meslek Komiteleri Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı’nda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, TEKNOSAB’daki yatırımcıların çoğunluğunu makine sektörü temsilcilerinin oluşturacağını belirterek, “TEKNOSAB sektörümüzün gelişimine büyük güç katacak” dedi.

BTSO bünyesindeki meslek komiteleri, genişletilmiş sektörel analizler toplantılarıyla sektörel yol haritalarını belirlemeye devam ediyor. ve 35. Meslek Komiteleri Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı, BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, meclis üyeleri ve komite üyelerinin katıldığı toplantıya sektör temsilcileri de büyük ilgi gösterdi.

"TEKNOSAB’a ilgi büyük"

Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, makine sektörünün önemli dinamikleri olan ve sürekli gelişen bir sektör olduğunu söyledi. Bursa’nın makine, otomotiv ve tekstil sektörleri temelinde yükselen bir şehir olduğunu belirten Şener, “Sektörümüz her geçen gün büyüyor. Geçen yıl Bursa’da ihracatımız yüzde 20’ye yakın artış gösterdi. Bu artışın yanında sektörde yeni yatırımlar da devam ediyor. Odamız öncülüğünde hayata geçirilecek TEKNOSAB bu önemli yatırımlardan biri. Buradaki yatırımcılar ağırlıklı olarak makine sektöründen olacak. TEKNOSAB, sektörümüzün gelişimine büyük güç katacak” diye konuştu.

"UR-GE projeleri firmalar için büyük fırsat"

BTSO olarak üyelerinin global arenada işlerini büyütmeleri amacıyla önemli projeler hayata geçirdiklerini belirten Cüneyt Şener, Bakanlık destekleriyle gerçekleştirdikleri 10 ayrı UR-GE projesiyle firmaların önemli başarılar elde ettiğini belirtti. Projeler kapsamında kurumsallaşma çalışmaları ve yurt dışı tanıtım faaliyetleri ile sektörlerin dünyaya açılmasına öncülük ettiklerini belirten Şener, UR-GE kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin de katkısıyla Bursa’ya son 4 yılda binden fazla yeni ihracatçı kazandırdıklarına dikkati çekti. UR-GE kapsamında sağlanan desteklerin önemine vurgu yapan Şener, “UR-GE başına 4,5 milyon dolar devlet desteği sağlanıyor. Bu destek, alım heyetleri, yurt dışı pazarlama faaliyetleri, eğitim ve danışmanlık gibi faaliyetlerde kullanılmak üzere sektörlerimize sunuluyor. Yüzde 75 devlet desteğinin yanında proje katılımcılarına Odamız da yüzde 10 destek veriyor. Firmalarımız bu imkanlardan daha fazla yararlanmalı” dedi.

“Durmazlar’ın başarısı desteklenmeli"

Durmazlar’ın raylı sistemler sektöründeki ihracatının önemine de değinen Cüneyt Şener, “Durmazlar’ın Polonya’ya gerçekleştireceği tramvay ihracatı, ülke ekonomimizin potansiyeli anlatılırken kullanılan en önemli argümanlardan biri oldu. Sanayiciler olarak bu başarıya destek olmamız ve daha ileriye taşımamız gerekiyor. Bursa’nın bilgisi, birikimi, teknoloji ve altyapısı bunu başaracak güce sahip. Raylı sistemler yanında katma değeri yüksek uzay havacılık ve savunma gibi sektörlerde de Bursa’yı dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri haline getirmeliyiz” dedi.

“Sektördeki birliktelik sürmeli"

BTSO Meclis Üyesi Hüseyin Durmaz yaptığı konuşmada, makine sektörünün BTSO çatısı altında güçlü bir birliktelik ve uyum içerisinde çalıştığına vurgu yaptı. Bu birlikteliğin sürdürülmesi gerektiğini belirten Durmaz, “Sektörümüzü ileriye taşıyacak en önemli unsur birlik ve beraberliğimizdir. Bu anlayışla çalışmalı ve ekonomiye değer katmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

"Durmazlar’ın 98 aracı şehir içi raylı toplu taşımada kullanılıyor"

Konuşmaların ardından Durmazlar Raylı Sistemler Genel Müdürü Abdullah Bocan bir sunum gerçekleştirdi. Abdullah Bocan, sunumunda 2009 yılında yatırıma başladıkları raylı sistemler sektöründe yaptıkları çalışmalar hakkında sektör temsilcilerine bilgi verdi. Firma olarak 3 farklı araç üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Bocan, araçların tasarım, yazılım ve üretim faaliyetlerinin tamamının Durmazlar bünyesindeki mühendisler tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı. Türkiye genelinde toplam 98 araçlarının şehir içi raylı toplu taşımada kullanıldığı bilgisini veren Bocan, yabancı üreticilerin ağırlıklı olduğu Türkiye pazarında pazar paylarını yüzde 4’e kadar çıkarmayı başardıklarına dikkati çekti.

"Hedef yüzde yüz yerli üretim"

Yarıya yakınını Bursalı sanayicilerin oluşturduğu 200’ü aşkın yerli tedarikçi ile çalıştıklarını belirten Abdullah Bocan, yüzde 60 seviyesindeki yerlilik oranını en kısa sürede yüzde 100’e taşımayı amaçladıklarını söyledi. Bursalı sanayicilerin katkılarıyla 2020 yılında Türkiye’nin raylı sistemlerdeki ilk ihracatını Polonya’nın Olsztyn kentine gerçekleştireceklerini hatırlatan Bocan, “Bursalı sanayicilerimizin katkılarıyla ilk ihracat anlaşmamıza imza attık. Bursa’yı temsil eden markamızın ürettiği araçların ülkemizin ve dünyanın farklı şehirlerinde hizmet verebilmesi adına önümüzdeki dönemde daha çok çalışacağız” diye konuştu.

BTSO UR-GE Proje uzmanlarının sunumlarıyla devam eden toplantı, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener’in Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz ve Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Durmaz Yılbirlik’e raylı sistemler sektöründeki ilk ihracat başarısı dolayısıyla plaket takdimiyle sona erdi.