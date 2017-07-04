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04 Temmuz 2017 22:45

(Tekrar) Polis ve avukatı vurdu ardından intihar etti

Bursa’nın Gemlik ilçesinde adliye yakınında bir polisi şehit eden ve bir avukatı da yaradıktan da sonra kaçan şahıs silahla intihar etti.

(Tekrar) Polis ve avukatı vurdu ardından intihar etti

04 Temmuz 2017 22:45


Edinilen bilgiye göre, Gemlik’te icra davasından dolayı Musa Güler (37) adlı şahıs, avukat Özgür Aksoy’a ofisinin 5 el ateş ettikten sonra adliye yakınında kendisine müdahale etmek isteyen polis memuru İdris Büyükdönme’yi vurdu. Avukat ve polis ağır yaralanırken, kaçan zanlı adliye civarında kıstırıldı. Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edilirken, zanlı elindeki silahla intihar etti. Olayda ağır yaralanan polis Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olurken, avukatın da Bursa’daki özel bir hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Öte yandan olayı terör olayı zannederek adliye çevresinde toplanan vatandaşlar “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attı. Emniyet yetkilileri, olayla ilgili terör bağlantısının bulunmadığını, soruşturmadığını sürdüğünü ifade ederek vatandaşlara sağduyu çağrısında bulundu.


Bursa İl Emniyet Selami Yıldız da adliyeye gelerek olayla ilgili bilgi alırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




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