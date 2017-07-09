TEKSİF Sendikası Demirtaş Sanayi Şubesi’nin 6’ncı olağan genel kurul toplantısı Bursa’nın İnegöl ilçesinde Royal Otel’de yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut Başkan Selçuk Bozkaya güven tazeledi. Bozkaya,“Tekstil sektörünün üretimi maalesef giderek düşmektedir. Fabrikalar bir bir kapatılmaktadır. Üretime devam eden iş yerleri de can çekişmektedir. Tekstil çalışanları, yarınının ne olacağını bilememektedir. Geleceğe korkuyla bakmaktadır. Üretenler olarak ürün kalitesinin küreselleşen dünyada ne kadar önemli olduğunun şuurundayız. Bu harcanılan emeklerin, verilen çabaların, doğru kullanıldığında istihdam sayısında çok büyük başarılar getireceği kesin bir gerçektir. Rekabet üstünlüğü için maliyetlerin ucuzlaması zaruridir. Ucuz enerji, ucuz ham madde, adil vergi, uluslararası rekabet ortamındaki başarıya zemin hazırlar. Sendikal örgütlenme emekçinin hak ve özgürlüğünü yücelttiği gibi kayıt dışı ekonominin de önüne geçer” dedi.

TEKSİF Genel Başkanı Nazmi Irgat ise, ülkenin dar boğazdan geçtiğinin ifade ederek, “2016 yılında zor bir yıl yaşadık. 2017 yılında kısmen de olsa iyileşme gerçekleşti. Terör belasından kurtulmanın zamanı geldi artık. 30 yıldır bu ülkenin evlatları bir hiç uğruna hayatını kaybetti. Haklar kan dökerek alınmaz. Demokratik ortamlarda haklar aranır. Çevre ülkelerde yaşanan iç savaşlardan da biz de nasibimizi alıyoruz. 4 milyon göçmen dostumuzu ağırlıyoruz. Kime yarıyor bu savaş? Biz bu olayın neresindeyiz? Bu terörün bitmesi için artık gerekli çalışmaların yoğunluklu yapılması gerekiyor” diye konuştu.