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06 Temmuz 2017 10:04

Tekstil fabrikasında büyük yangın

Bursa’da sabah saatlerinde tekstil fabrikasında başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tekstil fabrikasında büyük yangın

06 Temmuz 2017 10:04


Yangın, sabah saatlerinde merkez Kestel ilçesi Kestel Organize Sanayi Bölgesi Uludağ Caddesi üzerindeki tekstil fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, bir anda fabrikanın tamamını sardı. Yaklaşık 10 ekiple birlikte Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale etti. Vardiya değişimine gelen işçiler fabrikalarının yanmasını tedirgin gözlerle izlerken, bazı itfaiye erleri dumandan etkilendi.


Yangına helikopterle müdahale edilmesi beklenirken, yangının yan tarafta bulunan mobilya fabrikasına da sıçradığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri alevlerin daha da büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor.




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