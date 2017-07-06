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06 Temmuz 2017 11:43

Tekstil fabrikasında büyük yangın kontrol altına alındı

Bursa’da sabah saatlerinde tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tekstil fabrikasında büyük yangın kontrol altına alındı

06 Temmuz 2017 11:43


Yangın, sabah saatlerinde merkez Kestel ilçesi Kestel Organize Sanayi Bölgesi Uludağ Caddesi üzerindeki tekstil fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, bir anda fabrikanın tamamını sardı. Bazı itfaiye erlerinin dumandan etkilendiği yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ayrıca Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Kestel Belediye Başkanı Yener Acar da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.


Yangınla alakalı açıklamada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammed Emin Tarım, “Yangın bir iş yerinde başlayıp, 3 ayrı işletmeyi etkiyor. İhbarı alınca ekiplerimiz harekete geçti. Yangına 30 araç ve 100’den fazla personel müdahale etti. Yangın esnasında yaralanan olmadı. 5 ambulans ise olay yerinde hazır bekledi. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğünde de helikopter hazırda bekletildi. Helikoptere ihtiyaç olmadığı için kullanılmadı” dedi.


Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.




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