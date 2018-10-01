Tekstil öğrencileri için dijital baskı kursu

Dijital baskı alanında hizmet veren AIT Bilgisayar Sistemleri ve Makine San. Tic. Ltd. Şti. firmasının katkıları ile gerçekleşecek kurslarda, tasarımdan uygulamaya dek uygulamalı dijital baskı eğitimi verilecek. Dijital baskı eğitimiyle alâkalı iş birliği protokolü Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile AIT Bilgisayar Sistemleri ve Makine San. Tic. Ltd. Şirketi Genel Müdürü Hakan Özgür arasında imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler düzenleyerek öğrencileri donattığını, dijital baskı alanında yapılan bu işbirliğinin de önemli bir ihtiyacı gidereceğini söyledi.

AIT Bilgisayar Sistemleri ve Makine San. Tic. Ltd. Şirketi Genel Müdürü Hakan Özgür de, firmalarının 1996 yılından bu yana tekstil sektörüne; elektronik ortamda varyant ve desen tasarım, dijital numune ve metraj baskı konularında yazılım, donanım ve teknik destek sağlayan Türkiye'nin ilk ve tek kuruluşu olduğunu, bunun doğal sonucu olarak sektörde bir misyon üstlendiklerini, yazılım ve teknik bilgileriyle sektörün nitelikli eleman açığını kapatmaya yönelik olarak Üniversite işbirliği yaptıklarını belirtti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kanık'ın koordinasyonunda yürütülecek kurslar, öncelikli olarak uygun altyapıya sahip son sınıf öğrencilerine verilecek. Bir sömestre boyunca devam edecek kurslarda uygulamalı olarak photoshop, baskı deseni tasarımı, varyant tasarımı ve dijital baskı eğitimi verilecek.