Tekstilde yeni ihracat hamlesi başlıyor

BTSO'nun öncülüğünde tekstil sektörüne yönelik düzenlenecek ‘Bursa Textile Show' Fuarı 14 Kasım Çarşamba günü kapılarını açıyor. 3 gün sürecek fuara, Ticari Safari Projesi kapsamında yaklaşık 40 ülkeden 350'e yakın iş insanı katılacak.

‘Bursa Textile Show' fuarı, 14-15-16 Kasım tarihleri arasında Uludağ Tekstil İhracatçı Birliği'nin de katkılarıyla Merinos AKKM'de gerçekleştirilecek. Fuarda, BTSO'nun yürüttüğü Tekstil ve Giysilik Kumaş UR-GE Projeleri kapsamında alım heyeti programı gerçekleştirilecek. Alım heyeti organizasyonunda 90'a yakın firma temsilcisi ürünlerini sergileyecek.

İki ayrı UR-GE Projesi ‘Bursa Textile Show'da yapacağı ortak alım heyeti programında yaklaşık 40 ülkeden 350'ye yakın yabancı firma temsilcisinin katılması hedefleniyor. Yabancı alıcıların önemli bir kısmı başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere Avrupa ülkelerinden Bursa'ya gelecek. Alım heyetine ayrıca Kolombiya, Peru, Brezilya ve Kanada gibi uzak ülkelerden de yabancı iş adamı katılacak.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, oda olarak sektörlerin ihracat odaklı büyümesine yönelik UR-GE projelerine büyük önem verdiklerini söyledi. BTSO bünyesinde 14 ayrı Ur-GE Projesi'nin yürütüldüğünü kaydeden Başkan Burkay, Tekstil UR-GE Projesi kapsamında şimdiye kadar 4 ayrı alım heyeti programı düzenlendiğini vurguladı. Alım heyetlerinde toplam 5 binin üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildiğini dile getiren İbrahim Burkay, “BTSO liderliğinde gerçekleştirilen alım heyetlerinde tekstil sektörü temsilcilerimiz önemli ihracatlara imza attı. Yapılan iş görüşmelerinin yaklaşık yüzde 40'ı olumlu neticelendi. Bursa iş dünyası olarak sektörümüzü hareketlendirecek yeni bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyoruz. Sektörümüzün dış ticaret hacmine katkı sağlayacak alım heyeti programımızın sektörümüze dinamizm katacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.