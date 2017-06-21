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21 Haziran 2017 17:13

Teleferik yaza hazır

Ramazan bayramı öncesi doğa ve kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ’a teleferik ile çıkacaklara sevindirici haber geldi.

Teleferik yaza hazır

21 Haziran 2017 17:13


140 kabin ile saatte bin 500 kişi yolcu taşıma kapasiteli olan teleferiğin bakım çalışmaları tamamlanırken, Ramazan ayı dolayısıyla saat 10:00 ila 18:00 arasında olan çalışma saatleri de yeniden düzenleniyor.


Bursa Teleferik AŞ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklama da, "Tesisimiz 24 Haziran Cumartesi gününden itibaren Uludağ Oteller Bölgesi’ne kadar hizmet vermeye başlayacaktır. Bir diğer güzel haber ise, yaz saati uygulamamızın da aynı tarihte başlıyor olması. 24 Haziran’dan itibaren 09:00-21:00 arası siz değerli misafirlerimizi bekliyor olacağız" denildi.




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