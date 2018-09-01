Telefon dolandırıcıları imamın 105 bin lirasını aldı

İznik’in Müşküle köyünde imamlık yapan 3 çocuk babası Ali Y. (53), telefon dolandırıcılarının mağduru oldu. Bursa’da imamların katılacağı bir toplantı yalanı uyduran dolandırıcılar, inandırıcı olması için önce İznik’te Diyanet yetkililerini aradı. Telefondaki ses, yetkililere, imam Ali Y’nin Bursa’da imamların da katılacağı bir toplantıya gelmesi gerektiğini söyledi. Durumdan haberdar edilen Ali Y. otomobiliyle Bursa’ya hareket etmek üzere yola çıktı. Yolda kendisini arayan dolandırıcılar, hesabının terör örgütünce ele geçirildiğini söyleyerek, İnegöl’e gelmesini istedi. Telaşa kapılan Ali Y, açık tuttuğu telefondaki dolandırıcının talimatı üzerine bankaya giderek, hesabından 105 bin TL çekip dolandırıcıların hesabına yatırdı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Y, jandarmaya giderek şikâyetçi oldu. Olayla alâkalı tahkikat başlatıldı.