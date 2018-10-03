TEM ekipleri, üniversite öğrencilerini terör örgütlerine karşı uyardı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uludağ Üniversitesi'nde stant açarak, yeni kayıt yapan öğrencileri ve velileri üniversitede terör propagandası yapan gruplara karşı bilgilendirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Uludağ Üniversitesi'nde stant açtı. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı içerisinde üniversiteye başlayacak olan öğrencileri ve velileri bilgilendirmek üzere açılan stantlara ilgi yoğun oldu. Polis ekipleri öğrencilere üniversite öğrencilerini hedef alarak terör propagandası yapan örgütler hakkında uyararak konuyla ilgili hazırlanan broşürleri dağıttı. Öğrenci velilerini de şehirdeki huzur ve güvenlik ortamı hakkında bilgilendiren ekipler, hem öğrencilere, hem de velilere çeşitli ikramlarda bulundu.

Polis ekipleri, 1-5 Ekim tarihleri arasında her gün açacakları stantlarda öğrencileri daha güvenli bir üniversite ortamı için uyaracak.