İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TEM ekipleri, üniversite öğrencilerini terör örgütlerine karşı uyardı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uludağ Üniversitesi’nde stant açarak, yeni kayıt yapan öğrencileri ve velileri üniversitede terör propagandası yapan gruplara karşı bilgilendirdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uludağ Üniversitesi'nde stant açarak, yeni kayıt yapan öğrencileri ve velileri üniversitede terör propagandası yapan gruplara karşı bilgilendirdi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Uludağ Üniversitesi'nde stant açtı. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı içerisinde üniversiteye başlayacak olan öğrencileri ve velileri bilgilendirmek üzere açılan stantlara ilgi yoğun oldu. Polis ekipleri öğrencilere üniversite öğrencilerini hedef alarak terör propagandası yapan örgütler hakkında uyararak konuyla ilgili hazırlanan broşürleri dağıttı. Öğrenci velilerini de şehirdeki huzur ve güvenlik ortamı hakkında bilgilendiren ekipler, hem öğrencilere, hem de velilere çeşitli ikramlarda bulundu.


Polis ekipleri, 1-5 Ekim tarihleri arasında her gün açacakları stantlarda öğrencileri daha güvenli bir üniversite ortamı için uyaracak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.