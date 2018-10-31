Tema Mudanya'da faaliyete geçti

Kısa adı TEMA olan Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, Bursa'nın Mudanya ilçesinde faaliyete başladı.

İki toprak sevdalısı "Toprak Dede" Hayrettin Karaca ile "Yaprak Dede" A. Nihat Gökyiğit tarafından 26 yıl önce kurulan TEMA Vakfı, Mudanya'da çalışmalara başladı. İlçe sorumlusu olarak göreve getirilen Şule Bilir, başta toprak olmak üzere bütün tabiî varlıkları korumak için vakfı temsil edeceklerini belirtti. Bilir, Mudanya'nın doğal varlıklarını ve sürdürülebilir hayatı korumak üzere gönüllü ekibiyle birlikte var gücüyle çalışacaklarını söyledi.

Mudanya'da Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA ve Genç TEMA gruplarını oluşturarak gönüllü sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Şule Bilir, herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye davet etti.