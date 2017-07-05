Tematik Liseye rekor başvuru

Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünde açılan Tematik Liseye 2 günde 150 öğrenci başvurdu. İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, Tematik Lise mülakat başvurularının 03-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirterek, şu ana kadar yoğun talep aldıklarını ifade etti.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Teknolojisi Lisesi binasında basın açıklaması yaptı. Tematik Lise’nin tanıtımını yapan Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, “Tematik Lisesi, bir meslek alanında faaliyet gösterecek ve bulunduğu ilde alana ilişkin çalışan büyük ölçekli sektör temsilcileriyle en az 10 yıl iş birliğinde bulunacak proje okulu kapsamındaki meslek lisesidir. Pilot uygulama olarak eğitim reformu ve programları uygulamak üzere faaliyet gösterecek mobilya alanında Türkiye’de ilk ve tek proje okuludur” dedi.

Okulda gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerle ilgili konuşan Bilican, “Öğrencilerimizin okulda aldıkları eğitimi destekleyecek ve onlara yeni ufuklar kazandıracak sertifika programları düzenlenecektir. Bu programlar; Tasarım Programları Eğitimleri, Ticari ve Teknik İngilizce, Girişimcilik Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliğidir. Velilerin ilgisi öğrenci başarısını arttıran bir etkendir. Bu sebeple velilere yıl boyunca belirlenmiş bir takvim ile aile içi iletişim, anne baba tutumları, okul başarısında ailenin rolü gibi aile içi iletişimi güçlendirecek seminerler verilmesi planlanmaktadır. Öğrenci kütüphanesinin dışında ailelere yönelik eserlerin bulunacağı bir kütüphane kurulacaktır. Ayrıca mobilya sektörü ve sektörde kullanılan program ve teknolojileri anlatan, mobilya alanı ile ilgili eserlerin olduğu bir kütüphane kurulacaktır. Öğrencilerimizin yabancı dili iyi bir şekilde konuşmaları hedeflenmektedir. Dil eğitiminin daha verimli olabilmesi için yabancı dil sınıfı oluşturulacaktır” diye konuştu.