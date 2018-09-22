Temiz deniz için seferberlik

Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için tarihi ve doğal değerleri ön plana çıkaran Büyükşehir Belediyesi'nin sahillere yaptığı yatırımlar meyvesini verdi. Karacabey, Mudanya, Gemlik, Orhangazi ve İznik ilçelerinde bulunan 26 kilometre uzunluğundaki 22 adet halk plajını sezona hazırlayan Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bütün plajlara 480 adet çöp kutusu, 75 adet duş kabini ve 100 adet de soyunma kabini yerleştirmişti. Bütün bu çalışmaların yanında 1 Haziran - 15 Eylül arasını kapsayan yaz sezonu boyunca 75 personelle halk plajlarında temizlik hizmeti verildi. Özellikle temizlikten taviz verilmeyen çalışmalar sonucunda bu sezon 2 milyonun üzerinde vatandaş, tatil için Bursa sahillerini tercih etti.

Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin sezon boyunca yaptığı temizlik hizmeti sonucu toplanan atıklar, insan kaynaklı kirliliği de gözler önüne serdi. Sezon boyunca kıyı ve plajlardan 6 bin 500 metreküp atık toplanırken, deniz süpürgesiyle temizlenen deniz yüzeyinden ise 110 metreküp atık çıktı. Toplanan atıklar arasında yatak, yastık, sandalye gibi evsel atıklarının yanında otomobil lastiği, pet şişe, oyuncak, kağıt, karton, metal içecek kutuları, tekstil atıkları hatta sanayi atıkları bile bulunuyor.

Bursa'nın gelişen yüzünün turizm olduğunu her fırsatta belirten ve çalışmalarına bu yönde devam ettiklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hizmet standardı yükseldikçe, sahilleri kullanan vatandaş sayısının da arttığını söyledi. Yaz turizmi açısından Bursa sahillerinde verimli bir sezon geçirildiğini belirten Başkan Aktaş, “Hem sahil hizmetleri hem de cankurtaran ekiplerimizle yoğun bir sezon geçirdik. Can güvenliği noktasında ekiplerimiz sezon boyunca 181 vatandaşımızı boğulmaktan kurtardı. Temizlik ekiplerimizin kesintisiz çalışmalarıyla da plajlarımızda önemli bir kirlilik sorunu yaşamadık. Sahillerimize kazandıracağımız yeni hizmetlerle önümüzdeki yılların deniz turizmi açısından daha verimli geçeceğine inanıyorum” dedi.