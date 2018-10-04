Temizlik elçileri sahaya indi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde minikler sokakları temizledi.

İnegöl Belediyesi ve İnegöl İlkokulu iş birliği ile Sinanbey Mahallesi'nde temizlik yapıldı. Öğrenciler ellerinde çöp poşetleri ile sokağa inerek temizlik yaptı. Mahallelinin zillerini çalan öğrenciler, plastik şişeler bırakarak, vatandaşların atık yağlarını bu şişelere doldurmalarını ve okula teslim etmelerini istediler.

İlkokul öğrencileri sokağa inerek ellerindeki çöp poşetlerine yerde gördükleri bütün çöpleri topladı. Sokakları pırıl pırıl yapan öğrenciler, mahalleliden de büyük destek gördü.

Belediye Başkanı Alper Taban ve komisyon üyeleri de öğrencilerin çöp toplamasına yardım etti. Alper Taban, “Şehrimizi daha temiz, daha yaşanılabilir yapmak için el birliği ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnegöl Belediyesi'nin temizlik işleri müdürlüğü başta olmak üzer çevre komisyonumuzla beraber uzun zamandır yürütmüş olduğumuz çalışmalarımızı her alanda hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bunlara okullarımız ciddi manada katkı koyuyorlar. Ben İnegöl İlkokulu idareci ve öğretmenlerine ve burada bulunan kıymetli öğrencilerine teşekkür ediyorum. Onlar gerçekten bu işle dertlendiler. Her birinin elinde çöp poşetleri var. Yolda gördükleri çöpleri tek tek itinayla toplayarak örnek teşkil ettiler” dedi.