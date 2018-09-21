Temizlik işçisi bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etti

Osmangazi Belediyesi Temizlik Müdürlüğü'nde yol süpürme aracı şoförü olarak görev yapan Vedat Nari, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde aracını kullanırken yol kenarında cep telefonu olduğunu gördü. Araçtan inerek piyasa değeri yaklaşık 2 bin TL olan cep telefonunu alarak rehberden telefon sahibinin yakınlarına ulaşan Nari, telefonu yolda bulduğunu ve sahibini teslim etmek istediğini söyledi. Rehberden ulaştığı kişilerden telefonun 63 yaşındaki Kadir Tokat'a ait olduğunu tespit eden Nari, adresini öğrendiği yaşlı adamın evine kadar giderek telefonu sahibine teslim etti.

Telefonuna kavuşunca büyük mutluluk yaşayan Kadir Tokat, “İşten motorla evime gelirken cep telefonumu düşürmüşüm. Eve geldiğimde telefonumun olmadığı fark ettim. Evden çıkıp geçtiğim yollara baktım, ancak telefonumu bulamadım. Telefonumu bulacağımdan ümidimi kesmişken kapı zilim çaldı ve Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Vedat Nari isimli kardeşim telefonumu bana teslim etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Cep telefonunu bulan Vedat Nari de, “İnsanlık gereği yolda bulduğum cep telefonunu sahibine vermek zorundaydım. Cep telefonu değil büyük miktarda para bile bulsam aynı şeyi yapardım” diye konuştu.