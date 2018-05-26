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26 Mayıs 2018 16:28

Temsilci ve hakem anlaşamadı, minik basketbolcular sahadan çekildi

Bursa Basketbolu Destekleyenler Spor Kulübü ile Fastline Spor Kulübü arasındaki U12 Kız Ligi mücadelesi Basketbol İl Temsilcisi ile hakem arasındaki anlaşmazlık sebebiyle oynanamadı.

Temsilci ve hakem anlaşamadı, minik basketbolcular sahadan çekildi

26 Mayıs 2018 16:28

Kulüp idarecileri takımı sahadan çekerken, minik basketbolcular gözyaşları içinde evlerinin yolunu tuttu.


Bursa Basketbolu’nda ilginç bir olay yaşandı. Bursa U12 Kız Ligi’nde mücadele veren ve sezon başından bu yana bünyesinde 2008 doğumlu minikleri de barındıran Basketbolu Destekleyenler Spor Kulübü oyuncuları, Fastline Spor kulübü ile yapacakları maçta beklenmedik bir kararla karşılaştı.


Süper Lig hakemi Murat Ciner, maç öncesi her iki takımın lisanslarını kontrol ederken, Basketbolu Destekleyenler Spor Kulübü Takımı’nın kadrosunda 2008 doğumlu oyuncular bulunması sebebiyle bu minik basketbolcuların maça çıkışlarına izin vermedi.



Sahadan çekildiler


Bunun üzerine takımın antrenörü Fırat Hikmet, sezon başında Bursa Basketbol İl Temsilcisi Emre Bayer’in alt kategorilerden 4 oyuncunun oynamasına izin verdiğini ve geride kalan 8 haftada bu oyuncularla maçlara çıktıklarını söylemesine rağmen hakem Murat Ciner’i kararından döndüremedi. Oysaki TBF Yerel Ligler Talimatı 11-4’üncü maddesinde alt kategoriden 4 oyuncunun oynamasına izin verildiği ibaresi yer alıyor. Kendilerine sergilenen tutum karşısında çaresiz kalan Basketbolu Destekleyenler Spor Kulübü idarecileri takımı sahadan çekilmek durumunda kaldı. Bu olay karşısında minik basketbolcuların aileleri büyük bir şaşkınlık yaşadı.




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