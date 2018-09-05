Teniste Osmangazi farkı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan 2x4 14 Yaş Hafta Sonu Turnuvası, Bursa’da düzenlendi. Ankara, Balıkesir, Yalova gibi birçok ilden 16 erkek, 16 bayan olmak üzere toplam 32 sporcunun katıldığı turnuvada Osmangazi Belediyespor’un başarılı raketi Emir Vatansever göz doldurdu. En iyi puanı olan sporcuların kendi aralarında kıyasıya mücadele ettiği turnuvada Emir Vatansever, kendi yaş kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Bunun yanı sıra Manisa’da 56 sporcunun iştiraki ile gerçekleşen 8-9-10 Yaş Yaz Kupası’nda kortta ter döken Osmangazili raket Zehra Tunçbilek, ikincilik kürsüsüne çıktı.

Tenis branşında son dönemde büyük bir ivme yakaladıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Tenisçilerimiz, ulusal ve uluslararası müsabakalarda gösterdikleri başarılar ile bizleri onurlandırıyor. Dana büyük başarılar beklediğimiz sporcularımızı yürekten kutluyorum” dedi.