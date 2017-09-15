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15 Eylül 2017 14:55

TEOG’da yeni dönem ödülle başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan TEOG hazırlık kursları sayesinde sınavda başarı gösterip iyi okullara yerleştirilen öğrenciler tabletle ödüllendirildi.

TEOG’da yeni dönem ödülle başladı

15 Eylül 2017 14:55


Büyükşehir Belediyesi’nin Alacahırka Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde ücretsiz düzenlediği temel eğitimden orta öğretime geçiş kurslarına katılan öğrenciler, sınavlarda önemli bir başarı gösterdi. TEOG kurslarının yeni dönemin başlangıcı için düzenlenen törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, sınavlarda başarı gösteren öğrencilere tablet hediye etti. Recep Altepe, yeni neslin daha donanımlı, idealist fertler olarak yetişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.


Hedefleri olan Türkiye’nin geleceğini gençlerin inşa edeceğini ifade eden Başkan Altepe, “Bizler de bunun için gençlerimizin titriyoruz. Onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz. Farklı noktalarda açtığımız çocuk ve gençlik merkezlerinde bir taraftan onlara kentlilik bilinci aşılarken, diğer taraftan güzel alışkanlıklar kazanmalarını sağlıyoruz. Burada ekip olmayı, birlikte çalışmayı öğreniyorlar. Bir taraftan sınavlara hazırlanırken, diğer taraftan kişisel gelişimlerini sağlayacak satranç, müzik, halk oyunları, İngilizce, işaret dili gibi birbirinden farklı eğitimleri burada bulabiliyorlar. Bu yıl TEOG sınavında başarı gösteren çocuklarımızı tebrik ediyorum, yeni dönemde kurslara katılacak çocuklarımıza da başarılar diliyorum” dedi.


Konuşmaların ardından Başkan Altepe, Alacahırka Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen kurslarda sınava hazırlanıp iyi okulları kazanan öğrencilere birer tablet hediye etti.


Daha sonra yeni dönemin açılış pastası da Başkan Altepe ve protokol mensupları tarafından kesildi.




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