TEPAL yönetimi sahteciler ile mücadele için EPAL’le görüştü

Dernek Başkanı İsmet Kurutaç, sahte üretim yapanlarla mücadele için EPAL’in (Avrupa Paletçiler Birliği) Almanya’daki merkezinde yaptıkları toplantıdan olumlu sonuç aldıklarını söyledi.

TEPAL’in yeni yönetim kurulu üyeleri Türkiye’deki EPAL üreticilerinin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla EPAL’in Almanya’daki merkezine giderek, EPAL CEO’su Martin Leibrandt, EPAL Türkiye sorumlusu Ali Mutlu ve diğer ilgililer ile görüştüler. TEPAL Başkanı İsmet Kurutaç, Genel Sekreter Caner Turunç, Sayman üye Serkan Yurteri ve lisanslı üreticilerden Ali Necat Altınok’tan oluşan Türk heyeti EPAL Genel Merkezi’ndeki görüşmede Türkiye’deki lisanslı üreticilerin yaşadığı sorunları aktardılar.

Yapılan görüşme hakkında bilgi veren TEPAL Başkanı İsmet Kurutaç, düzenlenen toplantıda Türkiye’de yaşadıkları en önemli sorunun, lisans almadan EPAL Palet, Gitter Box üretimi veya EPAL Palet tamiratı yapan sahteciler olduğunu EPAL yetkililerine anlattıklarını söyledi. Kurutaç, “Lisans almadan sahte üretim yapanlar, en büyük zararı EPAL markasına veriyorlar. Elbette lisanslı üreticiler olarak ortaya çıkan haksız rekabetten dolayı bizlerinde mağduriyeti söz konusu” dedi. Bu sorunu aktardıkları EPAL yetkililerinin, çözüm için Türkiye’de yeni avukatlar ile anlaşma yapılmasına sıcak baktıklarına vurgu yapan Başkan Kurutaç, “EPAL’in Türkiye’de marka tescili süreci 1 yıl önce tamamlandı. EPAL CEO’su Sayın Martin Leibrandt’a Türkiye’de farklı illerde avukatlar ile anlaşma yapmaları önerisinde bulunduk. Bu öneri kabul gördü. Yakında sahte üreticilere karşı EPAL tarafından yoğun bir hukuki mücadele başlatılacak. Bunun yanı sıra Türkiye’de TEPAL olarak EPAL ile uyumlu bir şekilde bizlerde çalışma yürüteceğiz” diye konuştu.

İsmet Kurutaç, yeni süreçte, sahte üreticilere, tamircilere ve sahte ürün kullananlara karşı yasal yaptırımların çok hızlı devreye gireceğini belirterek, lisansız firmaların, EPAL palet ve metal kasaları kesinlikle üretemeyeceğini ve tamir edemeyeceğine vurgu yaptı. Lisansız üretim ve/veya tamirat yapan firmalardan alınan EPAL palet ve Gitter box ürünlerinin sahte olduğuna dikkat çeken Başkan Kurutaç şu uyarıları da yaptı:

“Polis nezaretinde yapılacak denetimlerde, lisans almadan üretim ve tamir yapanlar tespit edilirse ağır para ve hapis cezaları alacaklar. Lisansız EPAL palet ve Gitter Box kullanmak da suçtur. Sahte palet kullanan işyerleri de denetlenecek, sahte palet ve/veya Gitter Box bulunursa el konulacak. Sevkiyat sırasında sahte EPAL palet veya Gitter Box’a rastlanırsa el konulup dava açılacak.”

İsmet Kurutaç, açıklamasında sahte üretim yapanların genellikle merdiven altı işletmeler olduğunu, bu nedenle vergi de ödemediklerine de dikkat çekti. Türkiye’de yılda yaklaşık 3 milyon civarında EPAL palet kullanılmasına rağmen lisanslı üreticilerin 800 bin EPAL palet ürettiğine vurgu yapan İsmet Kurutaç, “Maalesef 2 milyon 200 bin sahte EPAL palet üretiliyor. Buna izin veremeyiz. Bu nedenle çok yoğun denetimlere başlayacağız” diye konuştu. Kurutaç, EPAL palet ve metal kasa üretmek ve /veya tamir etmek isteyenlerin TEPAL’e başvurmaları halinde lisans almaları için gerekli desteğin kendilerine verileceğini de sözlerine ekledi.