TEPAL’e ulusal komite yetkisi

TEPAL Başkanı İsmet Kurutaç, 2. Başkanı Ender Akşar, Genel Sekreter Caner Turunç ve Sayman Üye Serkan Yurteri ile birlikte EPAL yönetim kurulunun Slovenya’da yapılan toplantısına katıldıklarını söyledi. Toplantıda EPAL Başkanı Robert Holliger ve yönetim kurulu üyelerine Türkiye’deki çalışmalarını anlattıklarını ve Ulusal Komite yetkisi istedikleri vurgulayan Başkan Kurutaç, “Görüşmemiz olumlu sonuçlandı ve ulusal komite yetkimizi aldık. Şimdi lisansız üretim yapanlar ile daha etkili bir mücadele içinde olacağız. Ayrıca kalite konusunda daha etkili bir çalışma yürüteceğiz” dedi.

İsmet Kurutaç, 65 yıldır ahşap palet ve metal kasa üretiminde pazar lideri olan EPAL’in dünyanın en güvenilir ürün taşıma organizasyonu olduğunu belirtti. EPAL markasının tüm dünyada bilinen bir marka olduğunu ve ürünlerini EPAL palet ve EPAL gitter box ile taşıyanların gümrüklerde hiçbir sorun yaşamadığını belirten Başkan Kurutaç, “EPAL ürünleri yaklaşık 20 yıldır Türkiye’de de üretiliyor. 2009 yılında kurulan TEPAL, EPAL ile kurduğu güçlü bağlar ile Türkiye’de EPAL markasına güven duyulmasında etkili oldu. Bir süredir EPAL ile yaşanan bazı sorunları da aştık ve yeni sürece adım attık. Ülkemizdeki EPAL üreticilerine hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

EPAL palet ve gitter box üretmek ve/veya tamir etmek için lisans alınması gerektiğine dikkat çeken İsmet Kurutaç, lisans almadan üretim yapanların markalarını ihlal ettiğini söyledi. TEPAL’in EPAL ile iş birliği yaparak Türkiye’de lisansız üretim yapanlar ile devam eden hukuki mücadelesinin yeni süreçte daha da artacağını belirten Kurutaç, “EPAL sadece Türkiye’de değil tüm dünyadaki taklitçilerle yoğun bir mücadele içindedir. TEPAL’in ulusal komite yetkisi alması ile Türkiye’deki mücadeleyi yoğunlaştıracağız. TEPAL Yönetim Kurulu olarak lisansız üreticilere uygulanacak yaptırımlar hakkında izleyeceğimiz yol haritasını çıkaracağız. EPAL ve bağımsız denetim şirketimiz Breau Veritas ile de görüşerek harekete geçeceğiz. EPAL ve TEPAL avukatları önümüzdeki günlerde bu konuda gerekli adımları atacak. Bunun haricinde EPAL standartlarına uymayanlara da gerekli müeyyideler uygulanacak” dedi.