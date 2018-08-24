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24 Ağustos 2018 11:31

Terminalde yakalandılar

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 2 kişi yanlarında getirdikleri uyuşturucu ile birlikte terminalde yakalandı.

Terminalde yakalandılar

24 Ağustos 2018 11:31


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında Bursa’ya yüklü miktarda uyuşturucu sokacakları yönünde ihbarda bulunulan 2 kişiyi takibe aldı. Şahısların Gemlik Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne geldiklerini tespit eden Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi. Baskında C.A. ve B.T. isimli 2 şahıs gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 526 gram esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyete götürülen şahıslar buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.




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