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09 Ocak 2017 11:13

Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi

09 Ocak 2017 11:13

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı
Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu şantiyesinde çalışan ve sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen ikisi kardeş 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Orhangazi’ye bağlı Gedelek Mahallesi ve Gemlik’in Kurtul tüneli altındaki şantiyelerde bomba uzmanı köpekler ile arama yapıldı. Gözaltına alınan MA.K. ile kardeşi O.K. ve S.A. sorgularının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.



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