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27 Aralık 2016 17:27

Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi tutuklandı

Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi tutuklandı

27 Aralık 2016 17:27

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin PKK/KCK terör örgütü mensubu ve sempazitanlarına yönelik operasyonları sürüyor. Çeşitli sosyal paylaşım sitelerindeki yazı, fotoğraf ve videolar aracılığıyla PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptıkları, suç ve suçluyu övdükleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak Fatih, Üçevler ve Huzur mahallelerinde yapılan operasyonda, A.F.B., N.D. ve tiyatro oyuncusu İsmail B. yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan üç kişi tutuklandı.
Yine İnegöl’de geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda ise, PKK/KCK’nın propagandasını yapan, devlet büyüklerine ve kurumlarına hakaret eden 29 yaşındaki M.Ş.S. tutuklanmıştı.



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