Teröristlerin korkulu rüyası astsubaylar mezun oldu

Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "40 yıldır başımıza musallat etmeye çalıştıkları PKK terör örgütü dağlarda girdikleri inlerinden başlarını çıkaramaz haline geldi” dedi.

Tofaş Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen yemin merasiminde astsubayları aileleri de yalnız bırakmadı. Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Doymak bilmeyen obezler hırslarına yenik düşerek hak, hukuk, insanlık ve değer tanımadan, çocuk, kadın ve yaşlı demeden herkesin kanını vampirler gibi içerek bu coğrafyada hiçbir dönemde bize rahat bırakmadı. Biz bu mübarek coğrafyada kutsal Anadolu toprakları üzerinde kendi halimizde mutlu, müreffeh ve mutlu hayat yaşamayı arzu ediyoruz. Bu coğrafyaya yerleştiğimiz günden bu tarafa kimsenin ne toprağında, ne bağımsızlığında, ne aşında gözümüz oldu. Biz vatanımızı mamur, milletimizi mesut etmek derdi ve sevdasıyla bin yılı aşkın süredir bu toprakları vatan tutmak derdi, gayreti içinde olduk. Bu coğrafyaya yerleştiğimiz günden bu tarafa Türkiye Türklere bırakılamayacak kadar büyük ve önemli bir ülkedir diyen her kesimden her gücün hedefi haline geldik. Hiçbir dönemde rahat bırakmadılar. Doymak bilmeyen obezler hırslarına yenik düşerek hak, hukuk, insanlık ve değer tanımadan, çocuk, kadın ve yaşlı demeden herkesin kanını vampirler gibi içerek bu coğrafyada hiçbir dönemde bize rahat bırakmadı. Binlerce tır gönderdikleri silahlarla bu coğrafyanın insanlarının birbirinin kanını akıtmaktan medet ummaya devam ettiler. Son yıllara bakacak olursak aynı oyunlarla her zaman karşı karşıya geldik. 40 yıldır devam eden PKK terörüne karşı mücadele sürecinde bize bu ülkeyi çok görenlerin tezgahı yetmedi, FETÖ'yü başımıza bela ettiler. Bu tezgah, bize bu ülkeyi çok görenlerin oyunuydu. 40 yıldır başımıza musallat etmeye çalıştıkları PKK terör örgütü, dağlarda girdikleri inlerinden başlarını çıkaramaz haline geldi. Kahraman evlatlarımız her defasında üstlerine gittikçe kaçacak delik arar hale geldiler. FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz'da insanlık tarihinin hiçbir döneminde şahit olmadığı bir alçaklığı yaptı. Biz emniyetimiz ve jandarmamızla, devletimizin bütün kurumlarıyla bu badireden de güçlenerek çıkmayı başardık” şeklinde konuştu.

Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı ise, “15 Temmuz 2016 tarihinde emsali görülmemiş bir ihanete uğradık. Birkaç küçük hadise hariç güzide jandarma teşkilatı bu ihanete ortak olmamış, bilakis büyük oranda karşı duruş sergileyerek bu ihanetin akamete uğratılmasında ciddi bir mücadele ortaya koymuştur. Darbeye karışmasa da terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen personele işlem yapılmış, bu şahıslar Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinden ihraç edilmiş ve halen de çıkarılmaya devam edilmektedir. Gerek terörle mücadele, gerekse ülkenin dört köşesinde suç ve suçluyla mücadele için ihtiyaç duyulan lider personel yetiştirmek maksadıyla jandarma ve sahil güvenlik akademisi bünyesinde eğitim faaliyeti devam etmektedir. Personel ihtiyacını ivedi bir şekilde arzu edilen seviyeye çıkartmak için Işıklar Astsubay Meslek Yüksek Okulu eğitime açılmıştır” dedi.