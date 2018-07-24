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24 Temmuz 2018 11:05

Ters şeritte kafa kafaya çarpıştılar: 3’ü çocuk 7 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ters yöne giren otomobil, karşı şeritten gelen hafif ticari araçla çarpıştı.

Ters şeritte kafa kafaya çarpıştılar: 3’ü çocuk 7 yaralı

24 Temmuz 2018 11:05

Sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, karsak kavşağından girip İznik istikametine seyr eden Abdullah Yılmaz (59) idaresindeki 16 MAR 62 plakalı hafif ticari araç, bölünmüş yolda ters şeritten gelen Önder Küçük (37) yönetimindeki 16 LF 060 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Olay yerine bölgeden ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Önder Küçük’ün kurtarılması için çalışma başlatılırken, yaralanan Nazlı Küçük (27), çocukları Emirhan Küçük (6), Duru Küçük (4), Arzu Küçük (2) ve eltisi Gönül Küçük (33) ise ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Abdullah Yılmaz da Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Sıkışan Önder Küçük’e ise 112 acil servis ekipleri ilk müdahaleyi araç içinde yaptı. İtfaiye ekiplerinin otomobilin bazı bölgelerini keserek kurtardığı sürücü, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sırasında İznik güney yolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Öte yandan daha evvel de tartışma konusu olan Karsak kavşağındaki aydınlatma meselesi yeniden gündeme geldi. Karsak kavşağındaki aydınlatma direkleri, otoyolun hizmet veremeye başladığı Mart 2017 tarihinde yapıldı. Aydınlatma direklerinin hazır olmasına rağmen neden kullanılmadığı o tarihten bu yana tartışılıyor.




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