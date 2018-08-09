Ters şeritte ölümüne yolculuk

Önceki gün yaşanan olayda, Bursa-İnegöl otoyol ayrımında ters yönden gelen araç, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, karşıdan gelen aracın 100 metre gerideki dönel kavşağı kullanmaması ölüme davetiye çıkardı. Sürücü, diğer araçlardan yapılan ikazlara aldırış etmeden ters yönde gitmeye devam etti.

Bu görüntüler, geçtiğimiz aylarda Bursa-İstanbul otoyolunda meydana gelen kazayı akıllara getirdi. 14 Mart’ta Bursa-İstanbul otobanında yaşanan kazada, ters yönde ilerleyen bir araç, kendi şeridinde seyreden otomobille kafa kafaya çarpışmış. Kazada ters yönden gelen araç parçalanarak yanarken iki kişi alevlerin arasında can vermiş, diğer otomobildeki 3 kişilik aile ise yaralı kurtulmuştu.