İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tersten gelen motosiklet yaşlı adama çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ters yönden gelen motosiklet yaşlı adama çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ters yönden gelen motosiklet yaşlı adama çarptı. Ağır yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Altınbaş Camii'nden çıkan Mehmet Rauf Ertekin, market alışverişini yaptıktan sonra evine gitmek için cadde üzerinde yürüdüğü sırada iddiaya göre, ters yönden gelen plakasız motor sürücüsünün çarpması sonucu kendisini bir anda yerde buldu. Kafasını yere çarpan yaşlı adam kanlar içerisinde kaldı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Ertekin'i İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.