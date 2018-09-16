Tersten gelen motosiklet yaşlı adama çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ters yönden gelen motosiklet yaşlı adama çarptı. Ağır yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Altınbaş Camii'nden çıkan Mehmet Rauf Ertekin, market alışverişini yaptıktan sonra evine gitmek için cadde üzerinde yürüdüğü sırada iddiaya göre, ters yönden gelen plakasız motor sürücüsünün çarpması sonucu kendisini bir anda yerde buldu. Kafasını yere çarpan yaşlı adam kanlar içerisinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Ertekin'i İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.