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Terzi çalışanının soygunu polise takıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir terzi dükkanında çalışan kadın, bir müşterinin evinden 170 bin lira çalınca gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir terzi dükkanında çalışan kadın, bir müşterinin evinden 170 bin lira çalınca gözaltına alındı.


Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Aydın H., polisi arayarak evinde bulunan 26 bin 800 İsviçre frangı ile ziynet eşyalarının çalındığını bildirdi. İhbar üzerine evde inceleme yapan ekipler, kapının zorlanmadığını tespit etti. Hırsızlığın yakın çevreden olduğu ihtimali üzerinde duran Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızın Aydın H'nin terzisinin yanında çalışan Emine Y.K. olduğunu belirledi. Terzi çalışanı kadının yakalanması için çalışmalara başlayan polis, kadını yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde borçları olduğunu ve bu yüzden hırsızlık yaptığını itiraf eden kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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