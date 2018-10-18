Test kitabının içinden uyuşturucu çıktı

Bursa'da test kitabının içine uyuşturucu saklayan zehir taciri kadın polisten kaçamadı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı ihbar edilen kadını takibe aldı. Takip edilen E.D, narkotik polisi tarafından gözaltına alındı. E.D. isimli kadının evinde, aracında ve üzerinde yapılan aramalarda 18 adet ecstasy tablet, bir miktar metamfetim, bir miktar esrar, uyuşturucu paketlemeye ve kullanmaya yarayan malzeme ile aparatlar ele geçirildi. Kadının evinde bulunan uyuşturucu bir test kitabının içinden çıktı. Gözatlına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.