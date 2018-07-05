Test merkezi masaya yatırıldı

Ziyarette Yenişehir’de son aşamaya gelinen Otomotiv Test Merkezi ile ilgili gelişmeler değerlendirildi. Kaymakam Suat Seyitoğlu, ziyarettin duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Otomotiv Test Merkezi millî bir proje. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ında yakından takip ettiği bu projede artık sona gelindiğini öğrenmek bizleri mutlu etti. Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu da Yenişehir’e yaptığı ziyarette test merkezinin ihalesinin yapıldığını ilân etmişti. Bu önemli yatırımın ilçemize yapılacak olmasından dolayı son derece mutluyuz” dedi.

Otomotiv Test Merkezi’nin Türkiye’ye değer katacağını da dile getiren Kaymakam Seyitoğlu, “Burası 4 bin 350 dönümlük bir yer. 13 pisti, 7 laboratuvarı olacak. Gerek Türkiye’de yerli üreticilerin ürettiği, gerek yurt dışında üretilen otomobillerin testlerinin yapılacağı bir yer olacak. Savunma araçlarının da otomotiv yan kollarına ilişkin hususların da testleri burada yapılacak. Yerli üretim olarak üretilen otomotivlerimizin buradan başka ülkelerin test merkezlerine gönderilmesi, elbette bir kaynak, bir gidere tekabül ediyordu. Artık inşallah bu kaynak Yenişehir’de, Türkiye’de kalacak. Hem üretici hem de buradaki insanımız, Bursa’mız kazanacak” dedi.