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TFF 2. Lig: İnegölspor: 0 - Kastamonuspor 1966: 2

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor sahasında Kastamonuspor 1966'ya 2-0 mağlup oldu.



Stat: İnegöl Şehir


Hakemler: Hamit Basık, Adem Şahan, Mahmut Gülle


İnegölspor: Şener, Kemal Hastürk, Emirhan, Volkan Altınsoy, Orhan Evci, Arif Şahin (Raif Demir dk. 46), Serhat Mermer, Birhan Vatansefer (Taner Yalçın dk. 68), Osman Torun, Yaşar Çetin, Cengiz Ötkün (Okan Deniz dk. 46)


Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Mustafa Çakır, Şaban Özel, Soner Dikmenx, Yakup Yiğit, Bahri Can Avcı, Abdulaziz Solmaz, (Murat Kara dk. 90 ?), Ayhan Gürbüz (Oğuhan Öztürk dk. 80 ?), Ozan Kılıçoğlu, (Batuhan Salman dk. 85), Erkan Taşkıranx, Muharrem Ozan Çengiz,


Goller: Ozan Kılıçoğlu (dk. 35), Erkan Taşkıran (dk. 38) (Kastamonuspor 1966)


Sarı Kartlar: Arif Şahin, Yaşar Çetin, Osman Turan (İnegölspor), Ayhan Gürbüz, Yakup Yiğit, Muharrem Ozan Cengiz, Erkan Taşkıran, Bekir Sevgi, Soner Dikmen (Kastamonuspor 1966)

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