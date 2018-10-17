TFF 2. Lig: İnegölspor: 0 - Sarıyerspor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta maçında İnegölspor, İnegöl İlçe Stadı'nda ağırladığı Sarıyer'e 2-0 mağlup oldu.
Stat: İnegöl
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Gökhan Coşar, Gürcan Dönmez,
İnegölspor; Şener Özcan, Gökhan Kurumuş, Bilal Özdemir, Yaşar Çetin, Raif Demir (Dk. 69 Okan Deniz), Serhat Mermer, (Dk. 60 Ahmet Hakan Şahin) Birhan Vatansever, Osman Torun, Özer Ozan Pekdemir Orhan Evci (Dk. 84 Emirhan Aydoğan), Yasin Görkem Arslan,
Sarıyer:Ali Türkan, Feyyaz Belen, Yaser Yıldız (Dk. 85 İskender Alın), Fatih Aydın, Alim Parlak, (Dk. 76 Bertul Kocabaş), Özgür Çelik, Abdullah Karmilx, Ali Kuçik (Dk. 85 Abdullah Topkara), Hüseyin Bak, Serkan Balcı, Adem Koçak
Sarı Kartlar: Dk. 36 Osman Torun, Dk. 54 Yasin Görkem Arslan (İnegölspor)
Goller: Dk. 53 Yaser Yıldız, Dk. 78 Fatih Aydın (Sarıyer)