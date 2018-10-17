İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: İnegölspor: 0 - Sarıyerspor: 2

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta maçında İnegölspor, İnegöl İlçe Stadı'nda ağırladığı Sarıyer'e 2-0 mağlup oldu.


Stat: İnegöl


Hakemler: Davut Dakul Çelik, Gökhan Coşar, Gürcan Dönmez,


İnegölspor; Şener Özcan, Gökhan Kurumuş, Bilal Özdemir, Yaşar Çetin, Raif Demir (Dk. 69 Okan Deniz), Serhat Mermer, (Dk. 60 Ahmet Hakan Şahin) Birhan Vatansever, Osman Torun, Özer Ozan Pekdemir Orhan Evci (Dk. 84 Emirhan Aydoğan), Yasin Görkem Arslan,


Sarıyer:Ali Türkan, Feyyaz Belen, Yaser Yıldız (Dk. 85 İskender Alın), Fatih Aydın, Alim Parlak, (Dk. 76 Bertul Kocabaş), Özgür Çelik, Abdullah Karmilx, Ali Kuçik (Dk. 85 Abdullah Topkara), Hüseyin Bak, Serkan Balcı, Adem Koçak


Sarı Kartlar: Dk. 36 Osman Torun, Dk. 54 Yasin Görkem Arslan (İnegölspor)


Goller: Dk. 53 Yaser Yıldız, Dk. 78 Fatih Aydın (Sarıyer)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.