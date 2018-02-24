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24 Şubat 2018 16:59

TFF 2. Lig: İnegölspor: 2 - Sarıyer: 1

TFF 2.

TFF 2. Lig: İnegölspor: 2 - Sarıyer: 1

24 Şubat 2018 16:59

Lig Kırmızı Grup’ta İnegölspor, sahasında Sarıyer’i 2-1 yenerek haftayı üç puanla kapattı.



Stat: İnegöl İlçe


Hakemler: Veli Karakaya xx, Yakup Bulut xx, Hakan Betaş xx,


İnegölspor: Şener Özcan xxx, Kemal Hastürk xxx, İsa Akgöl xxx, Gökhan Kurumuş xx, Emrah Dağ xx, Raif Demir xxx, Cengiz Ötkün xx, Ali Sakal x (Uğur Parlak dk. 30 x), (Enes Ata dk. 46 x), Emirhan Aydoğan xx, Enes Bayır xxx, Ahmet Hakan Şahin xxx (Barış Sinan Üstün dk. 88 ?)


Sarıyer: Kubilay Anteplioğlu xx, Serkan Yalçın xxx, Sinan Turan xx (Ali Zorlu dk. 53 xx), Yaser Yıldız xxx, Erkut Tekinsoy xxx, Emrah Uzun xx (Kerem Çalışkan dk. 78 xx), Fırat Sezer xxx, Yusuf Yalçın Arslan xxx, Alim Harlak xxx, Fatih Kara xx, Bertul Kocabaş xx


Goller: Cengiz Ötkün (dk. 41), Raif Demir (dk. 76 pen.) (İnegölspor), Alim Harlak (dk. 33) (Sarıyer)


Sarı Kartlar: Kemal Hastürk (İnegölspor), Kerem Çalışkan (Sarıyer)




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