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03 Aralık 2017 16:04

TFF 2. Lig Kırmızı Grup: İnegölspor: 1 - Tokatspor: 0

TFF 2.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup: İnegölspor: 1 - Tokatspor: 0

03 Aralık 2017 16:04

Lig Kırmızı Grup’ta İnegölspor, sahasında karşılaştığı Tokatspor’u 1-0 yendi.



Stat: İnegöl


Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xxx, Özgün Karakoçlu xxx, Yunus Taşkın xxx


İnegölspor: Şener Özcan xxx, Kemal Hastürk xxx, İsa Akgöl xxx, Bilal Özdemir xxx, Okan Deniz xxx, Emrah Dağ xxx, Raif Demir xxx, Ali Sakal xx (Cihan Yeşilırmak dk. 65 x), Emirhan Aydoğan xxx, Anıl Şahin xxx (Enes Bayır dk. 77 x), Ahmet Hakan Şahin xxx (Kenan Şahin dk. 82 ?)


Tokatspor: Akın Köroğlu xx, Hasan Erbey xx, Murat Cömert xx, Ömercan Öndaş xx, Yaşar Yurduseven xx, Ali Yükseker xx (Muratcan Yelkaya dk. 84 ?), Alperen Pak xx, Hasan Balcı xx (Nezir Özer dk. 77 x), Mehmet Öztonga xx, Recep Türköz xxx, Batuhan Türk x (Hakan Ateş dk. 46 x)


Gol: Okan (dk. 13) (İnegölspor)


Sarı kartlar: Anıl Şahin (İnegölspor), Hasan Erbey (Tokatspor)




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