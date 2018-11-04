TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - Serik Belediyespor: 1

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında mücadele ettiği Serik Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat : M. Fehmi Gerçeker

Hakemler: Lütfullah Aslan, Selman Timur, Mehmet Şengül

Karacabey Belediyespor: Mehmet Mert, Gökhan, İlyas, Fatih (Ömer Faruk dk. 57), Mehmet, Hüseyin, Muhammed, Ömer Akman, Mahmut (Abdullah dk. 62), Ercan (Mustafa dk. 80 ?), Batuhan

Serik Belediyespor: Cemal, Taner, Erdal (Mehmet dk. 46), Abdurrahman, Burçin, Erdi, Sinan, Ahmet, Erman (Çağlar dk. 87 ?), Atakan, Volkan

Goller: Hüseyin (dk. 8) (Karacabey Belediyespor), Erman (dk. 79) (Serik Belediyespor)

Sarı Kartlar: Ercan, Mahmut, Fatih, Mehmet, Ömer Faruk, Hüseyin (Karacabey Belediyespor) Atakan, Sinan, Mehmet (Serik Belediyespor)