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23 Temmuz 2018 10:45

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı: "Medyada yapılanma ve mesleki düzenleme zamanı"

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Türkiye’nin yeni yönetim sistemine geçişi ile birlikte, medya alanında yıllardır dile getirilen mesleki düzenlemenin gerçekleşmesini istedi.

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı:

23 Temmuz 2018 10:45


24 Temmuz Basın Dayanışma Günü nedeniyle yazılı açıklama yapan Kolaylı, mesleki sorunlara ve çözüm önerilerine değindi.


Kolaylı, "Ülkemizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi ile birlikte, bugüne kadar süregelen mesleki sorunlarımızın gündeme gelerek, çözüm önerilerimizin uygulanması yönünde umut taşımaktayız.


Bilindiği gibi ülkemizde medya sektörüne genel olarak baktığımızda, basın özgürlüğünden çalışma koşullarına, mesleki standartlardan elektronik haberciliğe kadar bir dizi sorunun acil çözüm beklediğini görmekteyiz.


Türk basını öncelikle, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’na ihtiyaç duymaktadır. Gazetecilik Meslek Yasası, teknolojik gelişmeler de göz önüne alınarak günümüz koşullarına uygun şekilde çıkarılmalıdır.


Bunun yapılabilmesi, gazetecilerin örgütleri aracılığıyla tartışmalarına ve karşılaşılabilecek sorunların çözümü için ortak görüş oluşturmalarına bağlıdır. Çağrımız; siyasetçilerin, bürokratların, hukukçuların ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile diğer meslek kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla çalışma gruplarının oluşturulması, kanun teklifi hazırlanması ve Gazetecilik Meslek Yasası’nın ülkemize kazandırılmasıdır.


Aynı kapsamda, darbe dönemlerinden bu yana değişmeyen Türk Ceza Kanunu’nda ve bazı kanun ile yönetmeliklerde yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler değişmelidir. Bu maddelerin değişerek basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması, sektörümüz ve ülkemiz için büyük önem taşımaktadır" dedi.




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